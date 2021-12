Germania: “Telegram viola la legge tedesca” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel Paese dilagano le chat No Vax che incitano alla violenza contro politici e scienziati. Il governo in allarme cerca di bloccare la piattaforma Leggi su lastampa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel Paese dilagano le chat No Vax che incitano alla violenza contro politici e scienziati. Il governo in allarme cerca di bloccare la piattaforma

Advertising

messveneto : Germania: “Telegram viola la legge tedesca”: Nel Paese dilagano le chat No Vax che incitano alla violenza contro po… - ARIZ0NAICEDTEA : @im__aleee mado mi dispiace, qui in germania lo hanno da poco messo su disney plus ??? però prima lo vedevo su tele… - Enorazza : @claudiovrt75 @ilpost Il mondo è paese, anche in Germania ci sono tanti pazzi esaltati nazisti terroristi novax. Co… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Germania, il ministro della Giustizia Buschmann annuncia azioni «vigorose» contro Telegram - IacobellisT : AntiDiplomatico:Germania, il ministro della Giustizia Buschmann annuncia azioni «vigorose» contro Telegram -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Telegram A Catania la carica delle 101 navi Oltre 30 scali e circa 50.000 passeggeri arriveranno dalla Germania. 'Il nuovo anno - sottolinea ...2021 Tags Catania Catania Cruise Port navi da crociera nuovo terminal porto Facebook Twitter Telegram ...

Un gruppo neofascista di No Vax progettava di assassinare il Presidente della Sassonia Quando fanatismo e stupidità si uniscono la miscela è esplosiva e ieri la Germania ne ha avuto ... Il complotto era ordito su una chat di No Vax su Telegram, in cui si pianificava l'assassinio di ...

Germania: “Telegram viola la legge tedesca” La Stampa Germania, sventato un “complotto omicida” antivaccinista contro il Governatore della Sassonia La polizia tedesca avrebbe sventato i piani di un gruppo di anti - vaxers che pianificavano di assassinare il Governatore della Sassonia ...

Sassonia: sventato un complotto per assassinare il primo ministro Michael Kretschmer Sei indagati, perquisizioni, sequestri di armi e un arresto: volevano uccidere il primo ministro sassone Michael Kretschmer ...

Oltre 30 scali e circa 50.000 passeggeri arriveranno dalla. 'Il nuovo anno - sottolinea ...2021 Tags Catania Catania Cruise Port navi da crociera nuovo terminal porto Facebook Twitter...Quando fanatismo e stupidità si uniscono la miscela è esplosiva e ieri lane ha avuto ... Il complotto era ordito su una chat di No Vax su, in cui si pianificava l'assassinio di ...La polizia tedesca avrebbe sventato i piani di un gruppo di anti - vaxers che pianificavano di assassinare il Governatore della Sassonia ...Sei indagati, perquisizioni, sequestri di armi e un arresto: volevano uccidere il primo ministro sassone Michael Kretschmer ...