Genova | si complica il trasloco del polo chimico Altre tre offerte per Ponte Somalia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) I pretendenti per l’area portuale di Sampierdarena salgono a cinque. La scelta a Palazzo San Giorgio. Le nuove istanze mettono in dubbio il trasferimento di Carmagnani e Superba da Multedo. Ma il sindaco Bucci rassicura: "L’operazione si farà"

Advertising

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Genova. Si complica il trasferimento dei depositi chimici da #Multedo a #Sampierdarena, a Ponte Somalia. Sono infatti ar… - PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: #Genova. Si complica il trasferimento dei depositi chimici da #Multedo a #Sampierdarena, a Ponte Somalia. Sono infatti ar… - rosina_70 : RT @BabboleoNews: #Genova. Si complica il trasferimento dei depositi chimici da #Multedo a #Sampierdarena, a Ponte Somalia. Sono infatti ar… - BabboleoNews : #Genova. Si complica il trasferimento dei depositi chimici da #Multedo a #Sampierdarena, a Ponte Somalia. Sono infa… - ErmannoKilgore : Divertente che in Italia diversi soggetti che partecipano a una gara sono visti come complicazione? -

Ultime Notizie dalla rete : Genova complica

Il Secolo XIX

Ne abbiamo già parlato dopo Firenze e dopoe non voglio tornare sulle vicissitudini ...stanno giocando con acciacchi oltre ad aver perso tantissimi giocatori per strada e così si..." Siil trasferimento di Carmagnani e Superba da Multedo a Sampierdarena, a Ponte Somalia. Dopo la richiesta di Superba all'Autorità portuale diper ottenere la concessione di ...GENOVA - È tutto pronto per la 65esima edizione della regata delle antiche Repubbliche Marinare che torna a Genova dopo tre anni. La scorsa edizione genovese si era disputata ai primi di giugno nelle ...I magistrati genovesi, competenti ad agire nei confronti dei colleghi toscani, avevano già approfondito i possibili insabbiamenti sul caso, ma il fascicolo venne archiviato. Lo afferma all'Adnkronos l ...