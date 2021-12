Gatto selvatico nel bellunese trovato dopo lotta con faina

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Iltorna a farsi vedere in provincia di Belluno, dove la Polizia Provinciale, pochi giorni fa, ha soccorso un esemplare di "Felis silvestris" in difficoltà, nel Feltrino. L'episodio, ...

Iltorna a farsi vedere in provincia di Belluno, dove la Polizia Provinciale, pochi giorni fa, ha soccorso un esemplare di "Felis silvestris" in difficoltà, nel Feltrino. L'episodio, ...L'evento "Fauna", avviato nel 2019 con un convegno sulla figura di Ragni e proseguito nel 2020 e nel 2021 con convegni e iniziative collaterali dedicati al "Europeo" e al tema "Il ...Si era ferito lottando con una faina e forse è caduto dall'alto dentro il giardino di una casa. Morta la faina, il gatto, intontito, si è ripreso perfettamente in una notte.Il gatto selvatico torna a farsi vedere in provincia di Belluno, dove la Polizia Provinciale, pochi giorni fa, ha soccorso un esemplare di "Felis silvestris" in difficoltà, nel Feltrino. (ANSA) ...