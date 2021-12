Garofalo presidente dell' Autorità portuale | Giovannini sigla l' intesa con Acquaroli e Marsilio dopo un anno di vacatio

(Di venerdì 17 dicembre 2021) ANCONA - Finalmente. Finalmente ci sono notizie per Ancona e per l'Adriatico Centrale: a distanza di un(e più) dalla scadenza del precedenteGiampieri, come ...

corriereadriatico.it

... ieri pomeriggio intorno alle 16 il ministro per le Infrastrutture Giovannini ha firmato il decreto con cui nomina l'ingegner Vincenzonuovochiedendo l'intesa ai governatori di ...APPROFONDIMENTI LA NOMINAdell'Autorità portuale, Giovannini...LA NOMINAFinalmente. Finalmente ci sono notizie per Ancona e per l'Autorità di sistema portuale Adriatico Centrale: a distanza di un anno (e più) dalla scadenza del precedente presidente ...ANCONA - Finalmente. Finalmente ci sono notizie per Ancona e per l’Autorità portuale Adriatico Centrale: a distanza di un anno (e più) dalla scadenza del ...