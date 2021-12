Garage Italia - Una Punto GT "griffata" per festeggiare il Natale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Garage Italia Customs ha trovato un modo molto speciale di fare gli auguri a tutti i suoi follower: tramite una ricostruzione grafica, ha l'atelier ha realizzato una Fiat Punto GT con cerchi in lega di derivazione Lancia e una livrea dedicata al marchio Bauli, nella classica tinta rosa dell'azienda veronese che produce dolciumi. Se lo spazio a bordo non dovesse bastare, per pandori e panettoni, c'è anche un box della Thule sul tetto per il carico aggiuntivo, su un mezzo che si preannuncia piuttosto rapido nelle consegne.Carrellata virtuale. Le immagini raffigurano l'ennesimo progetto di una ormai ampia rassegna di auto virtuali che il marchio Italiano sta pubblicando da tempo sui propri canali social, per pubblicizzare la propria attività. Per altri modelli, come la Fiat Panda e la Datsun 240Z, sono stati realizzati ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 dicembre 2021)Customs ha trovato un modo molto speciale di fare gli auguri a tutti i suoi follower: tramite una ricostruzione grafica, ha l'atelier ha realizzato una FiatGT con cerchi in lega di derivazione Lancia e una livrea dedicata al marchio Bauli, nella classica tinta rosa dell'azienda veronese che produce dolciumi. Se lo spazio a bordo non dovesse bastare, per pandori e panettoni, c'è anche un box della Thule sul tetto per il carico aggiuntivo, su un mezzo che si preannuncia piuttosto rapido nelle consegne.Carrellata virtuale. Le immagini raffigurano l'ennesimo progetto di una ormai ampia rassegna di auto virtuali che il marchiono sta pubblicando da tempo sui propri canali social, per pubblicizzare la propria attività. Per altri modelli, come la Fiat Panda e la Datsun 240Z, sono stati realizzati ...

Advertising

gponedotcom : La Triumph TR5 di Fonzie trova casa: il Gas Monkey Garage: Richard Rawlings del Gas Monkey Garage, conosciuto in It… - PaoloMss : @ACI_Italia Se non hai un garage o un posteggio tuo (come milioni di Italiani) le devi ricaricare alle colonnine e… - Davidoschi : Yag/gare Italia | Scuola Campana e Scuola Lombarda A cura di Ivan D'Alberto Presso YAG/garage Mostra visibile fino… - Federico_Tonin : @domenicodeluchi @YoshiIrai Fino a quando le TI occpuate da pazienti covid non arrivano al 30% non hanno nessun eff… - Italia_Notizie : Rebecca, pilota alla Dakar: «Io la più giovane in gara, cresciuta in un garage» -

Ultime Notizie dalla rete : Garage Italia Garage Italia - Una Punto GT 'griffata' per festeggiare il Natale Garage Italia Customs ha trovato un modo molto speciale di fare gli auguri a tutti i suoi follower: tramite una ricostruzione grafica, ha l'atelier ha realizzato una Fiat Punto GT con cerchi in lega ...

Le Marionette di Gino Balestrino al Teatro Garage Ormai da anni, nei teatri e nelle piazze di tutta Italia, incontra un pubblico eterogeneo per età, ... info 010.511447 info@teatrogarage.it TAGS Gino Balestrino Le Marionette Teatro Garage CONDIVIDI ...

Garage Italia - Una Punto GT "griffata" per festeggiare il Natale Quattroruote Una Punto GT "griffata" per festeggiare il Natale Nella ricostruzione grafica, l'utilitaria indossa una singolare livrea a marchio Bauli, con il colore rosa tipico dell'azienda veronese che produce pandori e panettoni ...

Borsa Zurigo: +4,7% Youngtimers, rileva la lussemburghese Garage Italia Finance (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 dic - Youngtimers si distingue alla Borsa di Zurigo con un netto rialzo, dopo avere annunciato l'acquisizione del 100% della lussemburghese Garage Italia Fi ...

Customs ha trovato un modo molto speciale di fare gli auguri a tutti i suoi follower: tramite una ricostruzione grafica, ha l'atelier ha realizzato una Fiat Punto GT con cerchi in lega ...Ormai da anni, nei teatri e nelle piazze di tutta, incontra un pubblico eterogeneo per età, ... info 010.511447 info@teatrogarage.it TAGS Gino Balestrino Le Marionette TeatroCONDIVIDI ...Nella ricostruzione grafica, l'utilitaria indossa una singolare livrea a marchio Bauli, con il colore rosa tipico dell'azienda veronese che produce pandori e panettoni ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 dic - Youngtimers si distingue alla Borsa di Zurigo con un netto rialzo, dopo avere annunciato l'acquisizione del 100% della lussemburghese Garage Italia Fi ...