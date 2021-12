Gabriele Rossi sono preoccupato per Gabriel Garko il mondo del lavoro lo ha messo da parte (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gabriele Rossi ha raccontato come la storia d’amore con Gabriel Garko sia poi diventata una bella amicizia. In una intervista al settimanale Nuovo, l’attore si è confidato abbattendo quel velo di riservatezza che lo caraterizza. Parlando di Garko, Rossi ha rivelato: «Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo Leggi su gossivip.myblog (Di venerdì 17 dicembre 2021)ha raccontato come la storia d’amore consia poi diventata una bella amicizia. In una intervista al settimanale Nuovo, l’attore si è confidato abbattendo quel velo di riservatezza che lo caraterizza. Parlando diha rivelato: «Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Ildello ha

Advertising

BITCHYFit : Gabriele Rossi pentito di aver partecipato al Grande Fratello Vip: “Pagato sulla mia pelle” - Italia_Notizie : Gabriele Rossi preoccupato per Gabriel Garko: “Messo da parte” - Menefreghista97 : Anche Gabriele Rossi afferma che non rifarebbe il gf perché toxic. Si aggiunge alla schiera di ex gieffini. Da quel… - FQMagazineit : Gabriele Rossi preoccupato per Gabriel Garko: “Messo da parte” - occhio_notizie : Gabriele Rossi non rifarebbe il Gf Vip? ''L'ho pagato sulla mia pelle'' #gfvip -