Gabriele Rossi ' pentito' | “Ho pagato sulla mia pelle” - L' indiscrezione

Aveva conquistato il secondo posto nella prima edizione del GF Vip, in quel tempo condotto da Ilary Blasi, e quasi soffiato il podio - e la vittoria - ad Alessia Macari. Ma l'esperienza vissuta da Gabriele Rossi non viene raccontata dall'attore come un ricordo memorabile. Dalla dichiarazione dell'attore, la partecipazione al Reality 'Grande Fratello Vip' avrebbe messo successivamente Gabriele in una posizione scomoda con conseguenze dure come porte in faccia e telefoni riattaccati da parecchi produttori cinematografici. In un'intervista dichiarò: "Un attore che vuole far carriera se partecipa ad un Reality come il GF Vip, poi non viene preso di buon occhio. Dopo la mia partecipazione alla trasmissione, per 2 anni mi hanno mi hanno rifiutato ai provini. Adesso è da appena un anno che, per fortuna, ho ripreso".

