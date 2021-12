Gabriele Rossi pentito di aver partecipato al Grande Fratello Vip: “Pagato sulla mia pelle” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gabriele Rossi si è classificato secondo alla prima edizione del Grande Fratello Vip e per un pelo non ha scippato la vittoria alla ciociara Alessia Macari. Quell’esperienza, tuttavia, l’attore non la ricorda con Grande affetto perché gli avrebbe causato due anni di porte sbattute in faccia e telefoni riattaccati. Secondo la sua teoria, infatti, la partecipazione al reality di Ilary Blasi lo avrebbe messo in una posizione scomoda, mal vista dai produttori cinematografici. “Un attore che fa il Grande Fratello non viene mai visto di buon occhio”. – Ha dichiarato Gabriele Rossi fra le pagine del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti – “Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 dicembre 2021)si è classificato secondo alla prima edizione delVip e per un pelo non ha scippato la vittoria alla ciociara Alessia Macari. Quell’esperienza, tuttavia, l’attore non la ricorda conaffetto perché gli avrebbe causato due anni di porte sbattute in faccia e telefoni riattaccati. Secondo la sua teoria, infatti, la partecipazione al reality di Ilary Blasi lo avrebbe messo in una posizione scomoda, mal vista dai produttori cinematografici. “Un attore che fa ilnon viene mai visto di buon occhio”. – Ha dichiaratofra le pagine del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti – “Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un ...

