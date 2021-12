Gabriele Rossi: 'Dopo il Grande Fratello Vip non ho più lavorato' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se potesse, Gabriele Rossi non rifarebbe il Grande Fratello Vip . Se a pochi mesi dalla fine del reality l'attore aveva dichiarato la sua gratitudine per il programma, affermando che la casa aveva ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se potesse,non rifarebbe ilVip . Se a pochi mesi dalla fine del reality l'attore aveva dichiarato la sua gratitudine per il programma, affermando che la casa aveva ...

