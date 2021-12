“Fuori dalla mia stanza”. Cacciato da Soleil Sorge, scoppia il caso al GF Vip. “È una cosa pesante” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Attrito e scintille tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Il loro rapporto nasce dal passato, da una storia d’amore per essere precisi. E ora, entrambi concorrenti del GF Vip, non riescono proprio ad andare d’accordo. C’è da dire, che il problema più grande sembra avercelo proprio Soleil Sorge, che in questi giorni sta passando un periodo non proprio positivo, dopo l’uscita dalla casa del ‘suo’ Alex belli. Ma cosa è successo adesso? Solo nelle scorse ore, Gianmaria è entrato in camera di Davide e Soleil, dopo essere stato invitato da Silvestri. Quando Soleil Sorge se n’è accorta, ha chiesto al coinquilino di abbandonare la stanza: “No ti prego, puoi portare la tua energia Fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Attrito e scintille tra Gianmaria Antinolfi e. Il loro rapporto nasce dal passato, da una storia d’amore per essere precisi. E ora, entrambi concorrenti del GF Vip, non riescono proprio ad andare d’accordo. C’è da dire, che il problema più grande sembra avercelo proprio, che in questi giorni sta passando un periodo non proprio positivo, dopo l’uscitacasa del ‘suo’ Alex belli. Maè successo adesso? Solo nelle scorse ore, Gianmaria è entrato in camera di Davide e, dopo essere stato invitato da Silvestri. Quandose n’è accorta, ha chiesto al coinquilino di abbandonare la: “No ti prego, puoi portare la tua energia...

