Fuoco amico al Ministero dei Trasporti: «Ci vergogniamo di questo decreto sul Pnrr» (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Visto che nessuno dei ministri si è vergognato a firmare una simile legge, noi ci vergogniamo di pubblicare l’Allegato e ci limitiamo a pubblicare il testo coordinato (già più che sufficiente a provocare ulcere gastriche nei lettori)». questo è il testo, aggiunto e scritto in rosso, in un estratto della Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021 relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Si tratta di una critica, al momento anonima, ma che risulta pubblicata nel sito del Ministero dei Trasporti (qui). La segnalazione ricevuta da Open Il file PDF si trova esattamente nel sito Mit.gov.it del Ministero dei Trasporti, con il nome file «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.pdf». Il documento è ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Visto che nessuno dei ministri si è vergognato a firmare una simile legge, noi cidi pubblicare l’Allegato e ci limitiamo a pubblicare il testo coordinato (già più che sufficiente a provocare ulcere gastriche nei lettori)».è il testo, aggiunto e scritto in rosso, in un estratto della Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021 relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (). Si tratta di una critica, al momento anonima, ma che risulta pubblicata nel sito deldei(qui). La segnalazione ricevuta da Open Il file PDF si trova esattamente nel sito Mit.gov.it deldei, con il nome file «Conversione in legge, con modificazioni, del-legge 31 maggio 2021, n.77.pdf». Il documento è ...

Advertising

valeria_frezza : #ilfuoco @SalaLettura Amico mio, non essere come quello che siede presso il suo camino e guarda il fuoco che si sp… - Tarchezio : RT @Tarchezio: Regalare un buon libro accende la mente e il cuore di chi lo riceve A Natale di piu 'Verità e bellezza del rito antico' pe… - Quoque_Tu_Brute : A volte il meccanismo dell'eliminazione giudiziaria dei nemici si inceppa in mano ai mandanti dei babbei… - maxbass82 : @UDisattivata Amico va in America per corso avanzato antincendio. Arrivano davanti a sto posto in fiamme. E si sied… - GazzilloGrazia : RT @Tarchezio: Regalare un buon libro accende la mente e il cuore di chi lo riceve A Natale di piu 'Verità e bellezza del rito antico' pe… -