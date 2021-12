Funerali Ravanusa, l’arcivescovo “Tragedia che si poteva evitare”. L’ultimo addio alle 9 vittime della strage (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si sono tenuti i Funerali della strage di Ravanusa celebrati dall’arcivescovo Alessandro Damiano in piazza Primo Maggio alla presenza di tutta la comunità, insieme al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il capo nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il capo dipartimento dei vigili del fuoco Laura Leo e il prefetto Maria Rita Cocciufa. Le salme sono state accolte da un silenzio solenne, rotto solo dal pianto di chi è rimasto, e da corone di fiori, una anche per il piccolo Samuele, il bimbo che sarebbe dovuto nascere in questi giorni morto nel grembo della sua mamma per il quale sono stati liberati dei palloncini blu. A prendere la parola dopo il vescovo sono stati il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si sono tenuti idicelebrati dalAlessandro Damiano in piazza Primo Maggio alla presenza di tutta la comunità, insieme al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il capo nazionaleProtezione Civile Fabrizio Curcio, il capo dipartimento dei vigili del fuoco Laura Leo e il prefetto Maria Rita Cocciufa. Le salme sono state accolte da un silenzio solenne, rotto solo dal pianto di chi è rimasto, e da corone di fiori, una anche per il piccolo Samuele, il bimbo che sarebbe dovuto nascere in questi giorni morto nel grembosua mamma per il quale sono stati liberati dei palloncini blu. A prendere la parola dopo il vescovo sono stati il sindaco di, Carmelo D’Angelo e ...

