Funerali di Stato per le nove vittime dell' esplosione a Ravanusa

(Di venerdì 17 dicembre 2021)(AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Grandissima commozione e un dolore enorme e composto. Cosìha detto addio allea strage causata da un'in via Trilussa sabato scorso a seguito di una fuga di metano. A perdere la vita sotto le macerie sono stati Pietro Carmina, 68 anni, professore di storia e filosofia amatissimo dai suoi studenti, la moglie Carmela Scibetta, dirigente a capo degli Affari sociali, 60 anni; Maria Crescenza Zagarrio, 69 anni; Calogera Gioacchina Minacori, 59 anni; l'infermiera Selene Pagliarello, 30 anni, incinta di Samuele che sarebbe dovuto nascere mercoledì scorso e per il quale èposto un fiocco azzurro sulla bara; il marito Giuseppe Carmina, 35; Angelo Carmina 72 anni; Giuseppe e Calogero Carmina, padre e figlio di 60 e 33 anni, ...

I feretri sono stati portati a braccia nella piazza antistante la chiesa di San Giacomo, dove l'arcivescovo di Agrigento ha officiato isolenni. Grande commozione per le vittime del crollo, ...Alessandro Damiano, nell'omelia deidelle nove persone che hanno perso la vita nell'esplosione della scorsa settimana. Il rito ècelebrato oggi pomeriggio nella chiesa madre della ...RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Grandissima commozione e un dolore enorme e composto. Così Ravanusa ha detto addio alle vittime della strage ...“Avremmo voluto fare di più ma non ci siamo riusciti. Grazie ai soccorritori che non si sono mai fermati.” E’ intervenuto così il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, a margine del funerale delle vi ...