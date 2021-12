Fumata bianca, Tito e l’Avellino ancora insieme (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo Luigi Silvestri, rinnova anche Fabio Tito. Ecco l’annuncio: “L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Fabio Tito. L’esterno biancoverde ha rinnovato per ulteriori due stagioni sportive il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2024. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo Luigi Silvestri, rinnova anche Fabio. Ecco l’annuncio: “L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Fabio. L’esterno biancoverde ha rinnovato per ulteriori due stagioni sportive il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2024. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

