FUMATA BIANCA! ACCORDO RAI E DISCOVERY PER LE OLIMPIADI 2022 E 2024: TUTTI I DETTAGLI (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è stati molto vicini alla rottura stavolta. Alla fine però DISCOVERY, titolare dei diritti audiovisivi, e Rai hanno raggiunto un ACCORDO sulle OLIMPIADI. Così riporta Il Sole 24 Ore. Sul piatto la trasmissione tv dei Giochi di Pechino 2022 e le OLIMPIADI di Parigi 2024. L’ACCORDO prevede un totale di 200 ore in chiaro per i Giochi estivi e di 100 per quelli invernali. Sono compresi i diritti digitali, leggi RaiPlay. Altri DETTAGLI si attendono dalle comunicazioni ufficiali. La copertura completa dei prossimi Giochi è in mano a DISCOVERY. L’azienda renderà disponibile tutto il prodotto attraverso il portale DISCOVERY+, come avvenuto per le OLIMPIADI di Tokyo. Eurosport trasmetterà una selezione dei ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è stati molto vicini alla rottura stavolta. Alla fine però, titolare dei diritti audiovisivi, e Rai hanno raggiunto unsulle. Così riporta Il Sole 24 Ore. Sul piatto la trasmissione tv dei Giochi di Pechinoe ledi Parigi. L’prevede un totale di 200 ore in chiaro per i Giochi estivi e di 100 per quelli invernali. Sono compresi i diritti digitali, leggi RaiPlay. Altrisi attendono dalle comunicazioni ufficiali. La copertura completa dei prossimi Giochi è in mano a. L’azienda renderà disponibile tutto il prodotto attraverso il portale+, come avvenuto per ledi Tokyo. Eurosport trasmetterà una selezione dei ...

