Fu sfigurata dal marito nel 2011 | una mano bionica per Valentina Pitzalis

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelil, poi morto carbonizzato, le diede fuoco, deturpandole il viso e privandola di unae di parte del braccio sinistro. Una violenza atroce, che non ha mai tolto la voglia di vivere a, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, che oggi insieme al sorriso ha ritrovato anche il braccio sinistro.Dieci anni dopo la tragedia è lei la prima persona in Italia ad poter utilizzare unadi nuova generazione, Nexus, la più evoluta al mondo. “E’ un sogno che si realizza”, dice.“Sono qui per dire a tutte le donne che con la forza e il coraggio ce la possiamo fare a cambiare il mondo e noi stesse, perché nulla del genere accada più a nessuna”, sottolinea, da anni impegnata nelle scuole italiane per ...

Da oggi Valentina Pitzalis, sfigurata nel 2011 dal marito che le gettò addosso della benzina, ha una mano bionica di nuova generazione che le permette di muovere le dita e sollevare pesi. Si tratta di Nexus, la mano bionica più evoluta al mondo.