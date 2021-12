Friburgo-Leverkusen domenica 19 dicembre | ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il pareggio contro l’Union Berlin ha permesso aldi interrompere la striscia negativa e di muovere la classifica; adesso in programma l’impegno interno contro ilterza forza del torneo. Il Werkself invece ha rischiato grosso in casa contro l’Hoffenheim nell’ultimo turno: avanti di due gol la squadra di Seoane ha subito il pareggio ospite e ha rischiato InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Friburgo-Leverkusen (domenica 19 dicembre, ore 15:30): formazioni, quote, -

...dell' Hoffenheim si è interrotta mercoledì scorso nello scontro diretto con il Bayer, ... le Aspirine hanno un punto in più, tuttavia dietro bisogna guardarsi le spalle dal rampante. ...... 80' Stiller, 83' Dabour Augsburg - RB Lipsia 1 - 1 19' André Silva, 86' Caligiuri Classifica Bundesliga Bayern Monaco 40, Borussia Dortmund 34, Bayer28, Hoffenheim 27,26, ...BORUSSIA DORTMUND–FURTH 3-0. Il Borussia Dortmund risponde al Bayern Monaco e batte il Furth con un comodo 3-0, rafforzando la seconda posizione Eintracht ok, non vincono Lipsia e Friburgo. Il Borussi ...Il Bayern Monaco ospita il Wolfsburg, il Dortmund fa visita all'Hertha. Scontro diretto in zona Champions fra Bayer Leverkusen e il Friburgo ...