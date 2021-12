Fratelli Rossetti apre nuovo flagship in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

(Di venerdì 17 dicembre 2021)le porte della sua nuova boutique nella cornice dellaII, a. Lo spazio disi presenta in una veste totalmente nuova, capace di combinare la tradizione e la ricerca e all’innovazione, che contraddistinguono il brand. Presenti anche dei ledwall che trasmettono immagini sempre diverse, e permettono di visualizzare gli articoli dell’intera collezione. La boutique, che occupa una superficie di circa 120mq, si affianca a quelle di via Montenapoleone e di corso Magenta e precede le nuove aperture negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, previste per gennaio 2022. Un processo di espansione che parte dae arriva fino in Brasile con due boutique a San Paolo e negli ...

Adnkronos

