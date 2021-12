Frasi e immagini di buongiorno e buon sabato, 18 dicembre 2021: le più belle da inviare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Frasi e immagini di buongiorno e buon sabato, 18 dicembre 2021: un modo carino per augurare una buona giornata alle persone a noi più vicine. Eccone alcune da poter inviare su Whatsapp e Facebook ad amici, colleghi, parenti e fidanzati, per iniziare la giornata nel modo giusto. Frasi di buongiorno e buon sabato 18 dicembre 2021 Ecco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021)di, 18: un modo carino per augurare unaa giornata alle persone a noi più vicine. Eccone alcune da potersu Whatsapp e Facebook ad amici, colleghi, parenti e fidanzati, per iniziare la giornata nel modo giusto.di18Ecco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

22rufi66 : @Yoursfo02010915 Uno strano mix del peggio del social: egocentrismo che si manifesta con immagini,frasi tormenti,gi… - AboutRosy : RT @LightWitch89: #gfvip Invece delle frasi mettete le immagini iconiche. È meglio. - LightWitch89 : #gfvip Invece delle frasi mettete le immagini iconiche. È meglio. - graziollo : @doryt0es POTREI MANDARTELA ma sono solo parole chiavi e immagini perchè la prof ha esplicitamente detto di non vol… - argyrosingh : - difficile interpretarle così. Per esempio, se prendo il termine 'morte' non riesco a sostituirlo con 'vita' nelle… -