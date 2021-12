Formazioni ufficiali Salernitana-Inter | Serie A 2021 2022

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ledi, match della diciottesima giornata di. Si gioca alle 20:45 di venerdì 17 dicembre nella cornice dell’Arechi. I ragazzi di Inzaghi vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva per restare in vetta e continuare a guardare tutte le avversarie dall’alto. Latenterà di mettere loro i bastoni tra le ruote, ma l’impresa appare ardua. Ecco le scelte dei due allenatori, Stefano Colantuono e Simone Inzaghi, a partire dal primo minuto di gioco di quest’anticipo di campionato. Le: In attesa: In attesa SportFace.

DIRETTA LAZIO GENOA (RISULTATO 0 - 0):, VIA! Eccoci al via della diretta di Lazio Genoa . Per i biancocelesti la stagione sta procedendo tra alti e bassi: il passo di Maurizio Sarri al momento è peggiore rispetto a ...... la Lazio di Sarri sfida il Genoa di Shevchenko Lazio - Genoa, leLAZIO (4 - 3 - 3): 1 Strakosha; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 88 ...Le formazioni ufficiali di Salernitana-Inter, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022: le scelte di Colantuono e Inzaghi ...Non mancano le sorprese nelle formazioni ufficiali di Lazio-Genoa. Maurizio Sarri lascia in panchina Luis Alberto preferendogli Basic ...