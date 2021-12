Formazione | Treccani | scuola del tascabile porta i suoi ‘banchi' online

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Labitalia) - Come si costruisce una rivista o un prodotto editoriale? Come si lavora in una redazione,e in presenza? Come si scrive un articolo d'approfondimento in maniera efficace? Ma anche: come si prepara un'intervista? Come si recensisce un libro? Come si scrive di arte, di femminismo, di scienza o tecnologia? Come si crea un podcast? Per rispondere a queste e a tante altre domandeFutura, la nuova piattaforma di tecnologia educativa dell'Istituto della enciclopedia italiana, insieme al, rivistadi approfondimento culturale edita da, lanciano una duplice offerta formativa dedicata a chi vuole conoscere le tecniche di scrittura e approfondire temi da una vasta gamma di discipline: Ladel– ...