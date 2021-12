Fondovalle | il Comune di Vitulano dice “No” al progetto della Provincia e offre un’alternativa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – La Commissione per il paesaggio deldinella seduta odierna, all’unanimità, ha espresso il seguente parere sulper la prosecuzionevitulanese. In serata si pronuncerà sulla questione anche il Consiglio comunale. “La progettualità L’intervento proposto dall’Amministrazionele di Benevento determina un forte impatto sul territorio comunale diin quanto prevede la realizzazione di manufatti di grandi dimensioni quali i viadotti in c.a. che raggiungono, sul torrente Jenga, la lunghezza di 225 mt, con 9 campate e l’altezza di mt. 9. Sul vallone Acqua Salata, la lunghezza di 75 mt e l’altezza di 8 mt. Sul torrente Jerinola lunghezza di 75 mt e 6 mt di ...