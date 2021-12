“Follia pura”: Serena Bortone tagliata fuori, decisione incomprensibile (Di venerdì 17 dicembre 2021) Serena Bortone protagonista di una scelta Rai che ha fatto infuriare i fan della conduttrice: ecco cos’è successo nel dettaglio. La conduttrice Serena Bortone (screenshot)Oggi 17 Dicembre non è andata in onda la puntata di “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone.Nonostante il pubblico aspettasse l’inizio della trasmissione dopo il telegiornale delle 14, la Rai ha deciso di cambiare la programmazione. La stessa Serena ha pubblicato su Twitter un post per avvisare il pubblico dello slittamento del programma.“Ci vediamo lunedì!”, scrive Serena condividendo una foto del logo del programma. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “È una tragedia, dovreste vergognarvi”: Serena Bortone distrutta completamente, caos in ... Leggi su specialmag (Di venerdì 17 dicembre 2021)protagonista di una scelta Rai che ha fatto infuriare i fan della conduttrice: ecco cos’è successo nel dettaglio. La conduttrice(screenshot)Oggi 17 Dicembre non è andata in onda la puntata di “Oggi è un altro giorno” con.Nonostante il pubblico aspettasse l’inizio della trasmissione dopo il telegiornale delle 14, la Rai ha deciso di cambiare la programmazione. La stessaha pubblicato su Twitter un post per avvisare il pubblico dello slittamento del programma.“Ci vediamo lunedì!”, scrivecondividendo una foto del logo del programma. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “È una tragedia, dovreste vergognarvi”:distrutta completamente, caos in ...

Advertising

NuMauri : @AuroraLittleSun Siamo alla follia pura, non è più importante la preparazione accademica ma la sottomissione al regime. - ErikaScussel : @Camillamariani4 Amare una persona per quasi vent'anni sapendo di non avere alcuna speranza è stata follia pura. È… - GabrieleIuvina1 : @Principe_dUcria Ci caricheranno di tasse perché ci considerano un Paese ricco. Tutti questi fondi per il 'Pronti p… - hardcorejudas : @Miti_Vigliero A piedi o taxi. Mettersi in auto a Genova è pura follia. Impossibile entrare, impossibile uscire, ge… - Angelo17238092 : @Pietro_Otto @polveredystelle siamo alla follia pura -