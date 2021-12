Foggia, incendio nel campo rom: i 2 fratellini morti carbonizzati erano ancora a letto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono di due fratelli bulgari i corpi trovati carbonizzati a causa di un incendio divampato intorno alle 9 di venerdì mattina nel campo nomadi di Stornara, a Foggia. Il più grande, 4 anni, e la piccola 2, probabilmente sono stati colti dalle fiamme mentre erano ancora a letto in uno dei quattro moduli abitativi in cui risiedeva la famiglia. I due cadaveri sono stati ritrovati dai vigili del fuoco impegnati a domare il rogo e sono in corso le ricerche per escludere la presenza di altre vittime. Tra le prime ipotesi di causa dell’incendio quella di una stufa artigianale utilizzata per scaldare la baracca dove vivevano i fratellini. Sul posto sono giunti il prefetto di Foggia, Carmine Esposito, e il pm di turno, Roberta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono di due fratelli bulgari i corpi trovatia causa di undivampato intorno alle 9 di venerdì mattina nelnomadi di Stornara, a. Il più grande, 4 anni, e la piccola 2, probabilmente sono stati colti dalle fiamme mentrein uno dei quattro moduli abitativi in cui risiedeva la famiglia. I due cadaveri sono stati ritrovati dai vigili del fuoco impegnati a domare il rogo e sono in corso le ricerche per escludere la presenza di altre vittime. Tra le prime ipotesi di causa dell’quella di una stufa artigianale utilizzata per scaldare la baracca dove vivevano i. Sul posto sono giunti il prefetto di, Carmine Esposito, e il pm di turno, Roberta ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune bar… - Agenzia_Ansa : Due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato nel campo nomadi di Stornara a Foggia. Stan… - HuffPostItalia : Foggia, incendio in un campo rom: morti due bambini di 2 e 4 anni - petergomezblog : Foggia, incendio in un campo nomadi: trovati morti due bambini di 4 e 2 anni. “Stavano dormendo”: la testimonianza - MarTeaSalty : Sono morti due minori in un incendio in un campo rom, a Foggia. Pare che a scatenare il rogo sia stato un braciere.… -