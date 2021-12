Foggia, incendio nel campo nomadi: morti due bambini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Due bambini di 2 e 4 anni, fratello e sorella, sono morti stamane nell’incendio che ha colpito un campo nomadi a Stornara, in provincia di Foggia. Il rogo è divampato intorno alle 9 ed ha distrutto alcune baracche dove sono stati successivamente trovati i corpi senza vita dei piccoli. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, presenti Carabinieri, Polizia e il pubblico ministero che si occuperà delle indagini. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un bidone acceso che al suo interno conteneva legna. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Duedi 2 e 4 anni, fratello e sorella, sonostamane nell’che ha colpito una Stornara, in provincia di. Il rogo è divampato intorno alle 9 ed ha distrutto alcune baracche dove sono stati successivamente trovati i corpi senza vita dei piccoli. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, presenti Carabinieri, Polizia e il pubblico ministero che si occuperà delle indagini. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un bidone acceso che al suo interno conteneva legna. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

