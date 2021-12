Foggia, due bambini morti nell'incendio nel campo nomadi di Stornara (Di venerdì 17 dicembre 2021) Due bambini di 2 e 4 anni sono morti nell'incendio divampato in un campo nomadi a Foggia. Le due piccole vittime sono state trovate all'interno di una baracca andata a fuoco nel campo di Stornara , in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Duedi 2 e 4 anni sonodivampato in un. Le due piccole vittime sono state trovate all'interno di una baracca andata a fuoco neldi, in ...

emergenzavvf : ?? #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune bar… - HuffPostItalia : Foggia, incendio in un campo rom: morti due bambini di 2 e 4 anni - _DAGOSPIA_ : INCENDIO IN UN CAMPO NOMADI VICINO FOGGIA:MORTI DUE BAMBINI. IL ROGO DIVAMPATO DA - Agenzia_Ansa : Erano di nazionalità bulgare le due vittime dell'incendio nel campo nomadi a Foggia ed erano fratelli: il maschiett… - FirenzePost : Morti due fratellini nell’incendio del campo nomadi a Foggia. Corpicini carbonizzati -