Foggia | brucia campo nomadi | morti due bambini

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tragedia a, duedi 2 e 4 anni hanno perso la vita in un incendio di unsituato a Stornara. Le fiamme sono divampate questa mattina intorno alle 9 nella baraccopoli poco ...

Ultime Notizie dalla rete : Foggia brucia

Tragedia a, due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita in un incendio di un campo nomadi situato a Stornara. Le fiamme sono divampate questa mattina intorno alle 9 nella baraccopoli poco ... Il rogo si è sviluppato attorno alle 9 del mattino. Sul posto i vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere le fiamme ... Due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato attorno alle 9 nel campo nomadi di Stornara a Foggia. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che sono ancora al lav ...