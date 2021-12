Fiorentina | Barone attacca Marotta | “Fa mercato coi soldi risparmiati dagli stipendi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Al termine dell’Assemblea di Lega Serie A tenutasi in presenza a Milano giovedì 16 dicembre, sono volate parole pesanti tra il direttore generale dellaJoee l’amministratore delegato dell’Inter Beppe. Il club viola accusa quello nerazzurro del mancato pagamento degli: “Qui ci sono club che non rispettano le scadenze e con ifanno il”. La risposta dell’Inter non si è lasciata attendere: “Basta diffamare l’Inter. Siamo in regola”. Sulle pagine del Corriere della Sera però, si legge, che un esposto in procura generale era già pronto. SportFace.