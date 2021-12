“Finché tutto il mondo non sarà vaccinato, il virus troverà il modo di diffondersi” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La variante Omicron spaventa l’Europa. Pareri discordanti sulla sua gravità e su quali misure comporterà per i prossimi mesi. Qualche giorno fa Ursula von der Leyen – presidente della Commissione Europea – a lanciato l’allarme sulla pericolosità della variante Omicron sostenendo che, da qui a un mese, diventerà predominante in Europa. Siccome si è ancora L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 17 dicembre 2021) La variante Omicron spaventa l’Europa. Pareri discordanti sulla sua gravità e su quali misure comporterà per i prossimi mesi. Qualche giorno fa Ursula von der Leyen – presidente della Commissione Europea – a lanciato l’allarme sulla pericolosità della variante Omicron sostenendo che, da qui a un mese, diventerà predominante in Europa. Siccome si è ancora L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

BiscontiSilvia : Non volto pagina, strappo ogni singola pagina del libro e la brucio nel caminetto finché non ne resta più traccia.… - FD22667 : @Menefreghista97 Purtroppo Soleil è stata falsa dal giorno 1,mi spiace per voi,l'unica cosa che Vi consola è sapere… - desueto : @massimosandal @SimoneCosimi Ma non hai sentito? Draghi ha risolto il COVID. Non ci sarà mai più bisogno di chiuder… - haenrypriv : @jkmlrkk FINCHE VEDO TUTTO VIOLA VIOLA VIOLA - baldini70 : @HermanniTest @marioadinolfi Non siamo cittadini uguali finché Lei parla così! La nostra è solo un'idea per non far… -

Ultime Notizie dalla rete : Finché tutto Buon Natale 2021, frasi d'auguri/ Le più belle citazioni di Papa Francesco E ancora: "Possano queste feste darti tutto il meglio che la vita ha da offrire: risate, amore, ... "Ma finché mi ami così, lascia che nevichi, lascia che nevichi, lascia che nevichi". Direttamente da ...

'Vorremo comprare l'appartamento sopra', ma le due truffatrici portano via tutti i gioielli Qui dal portagioie ha prelevato tutto l' oro mettendoselo in borsa. Finiti i convenevoli, le due donne se ne sono andate col malloppo. I due anziani poco dopo si sono accorti dell'ammanco e hanno ...

E ancora: "Possano queste feste dartiil meglio che la vita ha da offrire: risate, amore, ... "Mami ami così, lascia che nevichi, lascia che nevichi, lascia che nevichi". Direttamente da ...Qui dal portagioie ha prelevatol' oro mettendoselo in borsa. Finiti i convenevoli, le due donne se ne sono andate col malloppo. I due anziani poco dopo si sono accorti dell'ammanco e hanno ...