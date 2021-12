FIFA 22 | SBC Trent Alexander Arnold POTM di Novembre della Premier League!

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 17 dicembre 2021) LaLeague ed EA Sports hanno da poco annunciato il vincitore deldidel campionato inglese! Si tratta di! 3? games1? goal4? assists@AA is November's @league #Available in #FUT from Dec 17.#22 pic.twitter.com/2KpWzBIZlm— EA SPORTS(@EASPORTS) December 10, 2021 La SBC per ottenere la sua card con valutazione 89 è disponibile su FUT a partire da venerdì, 17 dicembre Proseguono le SBC su21! Stavolta è il turno di quella denominata Catenaccio rilasciata in occasione dei matchChampions League. Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere ...