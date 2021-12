FIFA 22 Obiettivo JUNIOR MESSIAS JOLLY INVERNALI – Winter Wildcards (Di venerdì 17 dicembre 2021) Scopri come completare l’Obiettivo JUNIOR MESSIAS JOLLY INVERNALI rilasciato nel corso della 2° stagione di FIFA 22 JUNIOR MESSIAS JOLLY INVERNALI Premio Finale: x1 JUNIORI MESSIAS Winter Wildcards Scadenza: 24 DICEMBRE 2021 Obiettivi e premi SAMBA DI GOLSegna 15 gol con giocatori brasiliani in Amichevoli FUT Live: Gelo amichevole.x1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE (Non scambiab.) TREQUARTISTA GLACIALEFornisci 3 assist con dei COC in Amichevoli FUT Live: Gelo amichevole.x1 PACCHETTO DUE GIOCATORI (Non scambiab.) STRISCIA SERIE ASegna con giocatori della Serie A in 10 partite differenti Amichevoli FUT Live: Gelo amichevole.x1 ... Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Scopri come completare l’rilasciato nel corso della 2° stagione di22Premio Finale: x1Scadenza: 24 DICEMBRE 2021 Obiettivi e premi SAMBA DI GOLSegna 15 gol con giocatori brasiliani in Amichevoli FUT Live: Gelo amichevole.x1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE (Non scambiab.) TREQUARTISTA GLACIALEFornisci 3 assist con dei COC in Amichevoli FUT Live: Gelo amichevole.x1 PACCHETTO DUE GIOCATORI (Non scambiab.) STRISCIA SERIE ASegna con giocatori della Serie A in 10 partite differenti Amichevoli FUT Live: Gelo amichevole.x1 ...

