FIA | Sulayem eletto presidente | è il primo non europeo

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Mohammed Bendella FIA, la Federazione Internazionale dell’Automobile. L’ex pilota degli Emirati Arabi Uniti avrà un mandato di quattro anni, succedendo al francese Jean Todt alla guida della Fia. Il 60enne diventa così ilnona ricoprire questo incarico. Finora, Mohammed Benè stato vicedella Fia per la regione del Medio Oriente.è statocon il 61,62% dei voti, contro il 36,62% del suo unico avversario, il britannico Graham Stoker, 69enne vicedello sport della FIA (1,76% di astensione). SportFace.

60 anni, ex pilota di rally, Mohammed Ben Sulayem è il primo non europeo a capo della Fia: eletto con il 62% dei voti, batte il delfino dell'ex presidente Todt.