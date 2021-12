Festival d’Autunno 2021, si chiude con la tesi in forma concerto “Le carnaval des animaux” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Si terrà martedì prossimo, 21 dicembre, alle 18.00, al Teatro San Vittorino, l’ultimo appuntamento del Festival d’Autunno, la rassegna organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. A concludere il ciclo di eventi, iniziato lo scorso 24 settembre, sarà la discussione di una tesi in forma di concerto dal titolo “Camille Saint-Saëns e la composizione “Le carnavaldesanimaux” per due pianoforti e orchestra” per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello in Pianoforte del candidato Mario Del Vecchio con relatore la docente, Carmelina Cirillo. Il Conservatorio di Musica di Benevento è uno dei pochi in Italia ad aver scelto questa modalità di conferimento dei Diplomi. Per l’occasione, il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Si terrà martedì prossimo, 21 dicembre, alle 18.00, al Teatro San Vittorino, l’ultimo appuntamento del, la rassegna organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. A concludere il ciclo di eventi, iniziato lo scorso 24 settembre, sarà la discussione di unaindidal titolo “Camille Saint-Saëns e la composizione “Ledes” per due pianoforti e orchestra” per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello in Pianoforte del candidato Mario Del Vecchio con relatore la docente, Carmelina Cirillo. Il Conservatorio di Musica di Benevento è uno dei pochi in Italia ad aver scelto questa modalità di conferimento dei Diplomi. Per l’occasione, il ...

