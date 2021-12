Feste natalizie: dieci riti scaramantici per propiziare l'amore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non è vero ma ci credo. E al massimo ci rido sopra. Eppure, se per propiziare l'amore siamo disposte a tutto, ma proprio a tutto, non resta che provare anche le tradizioni della nonna o della bisnonna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non è vero ma ci credo. E al massimo ci rido sopra. Eppure, se perl'siamo disposte a tutto, ma proprio a tutto, non resta che provare anche le tradizioni della nonna o della bisnonna ...

Ultime Notizie dalla rete : Feste natalizie Feste natalizie: dieci riti scaramantici per propiziare l'amore Gioielli a croce - Sono doni da evitare assolutamente, specie in occasione delle feste natalizie. Regalare a Natale un gioiello di quella forma potrebbe causare la fine di una storia d'amore e molte ...

Aspettando le Feste: quante ne sai su Babbo Natale? Babbo Natale in qualche caso però appare vestito di rosso anche in epoca precedente: risalgono all'inizio del Novecento alcune cartoline natalizie e alcune copertine di un periodico umoristico ...

