Fenomenologia dello scazzo televisivo

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Le risse (cercate) in tv sono la regola dei talk contro la monotonia Corriere della sera, pagina 5, di Aldo Grasso. Non raccontiamoci storie. La clamorosa rissa scoppiata a #Cartabianca tra Alberto Contri e Andrea Scanzi, a colpi di «mascalzone», «bollito», «cretino», «hai i neuroni di un cercopiteco», era una rissa cercata, voluta. La prova? L’ha fornita l’Auditel: il programma ha avuto una media superiore a 7,55%, con una media di 1.412.000 spettatori, ben sopra quella normale. In cuor suo, Bianca Berlinguer sarà stata contenta, come lo sono tutti i conduttori quando aumentano il bottino di pubblico. Il conduttore non è mai un arbitro, è un giocatore, anche quando «finge» di voler riportare la calma. Non raccontiamoci storie. Tempo fa, a proposito dei talk pieni di «sfessati», Fedele Confalonieri aveva trovato il coraggio di dire che il re era nudo: «Il talk-show deve fare casino, ...