Federica Calemme, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello vip 2021 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Federica Calemme è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip e farà il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia stasera, venerdì 17 dicembre. Non è però un volto nuovo della televisione dal momento che l'abbiamo vista come professoressa a "L'Eredità" nella stagione del quiz di Rai1 tra il 2019 e il 2020. Una vecchia conoscenza per il mondo della tv, considerato che era nelle fila di "Miss Italia", ha vinto il premio come "Miss Tv Sorrisi e Canzoni" nel 2017 e, inoltre, ha partecipato già a "Ciao Darwin". Dopo l'apparizione a Miss Italia, Federica Calemme ha preso parte anche ad alcuni programmi televisivi, a partire da "Ciao Darwin" e la troviamo anche nel cast di "Stasera tutto è possibile", programma condotto da Stefano De Martino su Rai2.

