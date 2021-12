Federica Calemme al Grande Fratello Vip 6 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Federica Calemme Un’altra bellissima concorrente – ma pressoché sconosciuta – sta per fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip 6. Nel corso della puntata in onda stasera, Alfonso Signorini presenterà al pubblico da casa e ai suoi “vipponi” la giovane Federica Calemme. Nata a Casalnuovo di Napoli il 4 febbraio 1996, fa la modella e l’influencer. Tra le sue apparizioni televisive più importanti ci sono Miss Italia 2017 e Ciao Darwin. L’opportunità lavorativa più importante è però arrivata nella stagione televisiva 2019/2020, dove è stata una delle professoresse de L’Eredità al fianco di Flavio Insinna. Ha partecipato, inoltre, a Stasera Tutto è Possibile in una delle edizioni condotte da Stefano De Martino. E’ molto discreta per quello che riguarda la sua vita sentimentale, anche ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 dicembre 2021)Un’altra bellissima concorrente – ma pressoché sconosciuta – sta per fare il suo ingresso alVip 6. Nel corso della puntata in onda stasera, Alfonso Signorini presenterà al pubblico da casa e ai suoi “vipponi” la giovane. Nata a Casalnuovo di Napoli il 4 febbraio 1996, fa la modella e l’influencer. Tra le sue apparizioni televisive più importanti ci sono Miss Italia 2017 e Ciao Darwin. L’opportunità lavorativa più importante è però arrivata nella stagione televisiva 2019/2020, dove è stata una delle professoresse de L’Eredità al fianco di Flavio Insinna. Ha partecipato, inoltre, a Stasera Tutto è Possibile in una delle edizioni condotte da Stefano De Martino. E’ molto discreta per quello che riguarda la sua vita sentimentale, anche ...

