Falso ginecologo | le pazienti obbligate a farsi visitare online | 400 le vittime

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Si fingeva unesperto, terrorizzava lesostenendo che avessero patologie gravi e le costringeva ad effettuare visite via web. Ora è indagato dalla Polizia per violenza sessuale, e sale a 400 il numero delle donne di cui avrebbe abusato. Perquisizioni effettuate per il 40enneSarebbe stato individuato l’autore delle false visite ginecologiche effettuateo per via telefonica, che da settembre 2021 aveva portato numerose donne a sporgere denuncia negli uffici della Polizia Postale.L’uomo avrebbe terrorizzato lesostenendo di aver individuato in loro delle infezioni vaginali gravi, di cui era venuto a conoscenza tramite esami clinici effettuati in varie strutture sanitarie presenti in tutta Italia. La Polizia su delega della ...