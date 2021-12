Fabrizio Corona contro Ilary Blasi: la terribile accusa e la replica della conduttrice (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ ormai risaputo che tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi non scorre affatto buon sangue. Fin dai tempi del matrimonio della conduttrice romana, la tensione tra loro era altissima. Gli scontri ci sono stati eccome pure in diretta televisiva, l’ultimo epico al Grande Fratello Vip di qualche anno. Adesso, l’ex re dei paparazzi è tornato sulla questione e ha svelato un particolare che non è piaciuto alla Blasi, la quale ha replicato a modo suo. GF Vip, la madre di Soleil Sorge al veleno su Alex Belli In un intervento extra-reality, Wendy Kay accusa l'attore di Centovetrine e Delia Duran di finzione ai danni della figlia gieffina e non ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ ormai risaputo che tranon scorre affatto buon sangue. Fin dai tempi del matrimonioromana, la tensione tra loro era altissima. Gli scontri ci sono stati eccome pure in diretta televisiva, l’ultimo epico al Grande Fratello Vip di qualche anno. Adesso, l’ex re dei paparazzi è tornato sulla questione e ha svelato un particolare che non è piaciuto alla, la quale hato a modo suo. GF Vip, la madre di Soleil Sorge al veleno su Alex Belli In un intervento extra-reality, Wendy Kayl'attore di Centovetrine e Delia Duran di finzione ai dannifiglia gieffina e non ...

