F1, Verstappen: "Hamilton non ha alcun motivo per smettere ora" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Max Verstappen ha vinto con merito il Mondiale 2021 di Formula 1, ma con tantissime polemiche e con un Hamilton che si è sentito derubato e che dopo essersi complimentato con il rivale, ha fermato a ogni modo un possibile ricorso della Mercedes. Va detto però che da giorni circolano voci su un possibile suo ritiro per l'amarezza di come è andata ad Abu Dhabi. A questo proposito, il pilota olandese ha detto la sua: "Posso capire che i primi giorni dopo una gara del genere non sei felice. Ma dovresti anche capire che queste sono le corse e queste cose possono accadere. Dovrebbe solo guardare indietro a ciò che ha già raggiunto. Questo dovrebbe dargli molto conforto, e dovrebbe anche essere quella spinta per andare avanti perché sta ancora cercando di lottare per quell'ottavo titolo e di sicuro può farlo l'anno prossimo, quindi non vedo ...

