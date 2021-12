F1 | Sticchi Damiani nominato vicepresidente onorario della Fia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) In occasionesettimana dell'Assemblea generale annualeFIA a Parigi, il Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico, convocato per la quarta e ultima riunione del 2021, ha...

... il Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico, convocato per la quarta e ultima riunione del 2021, ha nominato Angelo, presidente dell'Automobile Club d'Italia, Vicepresidente ...... il 24 aprile a Imola e l'11 settembre a Monza Il presidente dell' Automobile Club d'Italia Angeloè stato nominato vice presidente onorario della Fia ( Federazione Internazionale ...E' stato ufficializzato il calendario del Mondiale di Formula 1 2022. I piloti disputeranno 23 gare, di cui due in Italia, rispettivamente ad Imola e Monza.In occasione della settimana dell'Assemblea generale annuale della FIA a Parigi, il Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico, convocato per la quarta e ultima riunione del 2021, ha nominato Ange ...