F1 | i rumors si rincorrono | Hamilton pensa al ritiro E Wolff non smentisce

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rumors rincorrono

Quotidiano.net

A Brackley suona l'allarme. Sono giorni di tensione nella sede della Mercedes , che potrebbe incredibilmente salutare Lewis Hamilton . Il sette volte campione del mondo di Formula 1 è rimasto scottato ...Il tutto mentre si, voci e retroscena, l'ultimo dei quali suggerisce che starebbe lontana dai riflettori poiché sfigurata da un intervento di chirurgia estetica (almeno così ...Il sette volte iridato medita dopo la sconfitta thriller del mondiale subìta ad Abu Dhabi. Wolff: "Spero continui a correre" ...Sarah Ferguson a 62 anni non smette di stupire e far parlare di sé. La duchessa di York, in passato al centro di scandali leggendari (guarda le foto dello scandalo: ESCLUSIVA MONDIALE ) , si è riavvic ...