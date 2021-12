F1 | Hamilton diserta la premiazione | ora rischia una sanzione

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lewispotrebbe essere sanzionato per la sua assenza ingiustificata alla cerimonia didi fine stagione che si è svolta ieri sera. Le regole della F1 infatti, obbligano i primi tre piloti del Mondiale a presentarsi alla cerimonia. Qui però,e il team principal della Mercedes, Toto Wolff, hannoto l’evento come protesta per le decisioni assunte durante il Gran Premio di Abu Dhabi. A parlare della vicenda, il nuovo presidente della Fia, Mohammed ben Sulayem alla Bbc: “Se c’è stata una violazione delle regole, non ci passeremo sopra. C’è sempre spazio per il perdono ma le regole sono le regole. So che Lewis è davvero triste per quello che è successo ma valuteremo se ci sono state delle violazioni. Ma sono presidente da poche ore, non posso dare altre risposte senza esaminare i fatti. ...