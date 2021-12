Ex Impreco, la Regione consegna le aree al Consorzio Asi per assegnarle alle imprese (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ex Impreco diventa nuovamente un progetto ambizioso e simbolo delle nuove potenzialità di sviluppo dell’area industriale di Aversa Nord”. Queste le dichiarazioni della Presidente del Consorzio Asi Raffaela Pignetti alla consegna dell’area. La Regione Campania ha affidato al Consorzio Asi Caserta le aree ricadenti nel territorio di Gricignano di Aversa per assegnarle alle imprese. Si tratta di un’area di circa 160mila metri quadrati che avrebbe dovuto accogliere le imprese consorziate Impreco operanti in tutta la filiera della moda, in particolare nel settore tessile e calzaturiero, così come era stato previsto dal Contratto di Programma. A seguito del sopralluogo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Exdiventa nuovamente un progetto ambizioso e simbolo delle nuove potenzialità di sviluppo dell’area industriale di Aversa Nord”. Queste le dichiarazioni della Presidente delAsi Raffaela Pignetti alladell’area. LaCampania ha affidato alAsi Caserta lericadenti nel territorio di Gricignano di Aversa per. Si tratta di un’area di circa 160mila metri quadrati che avrebbe dovuto accogliere leconsorziateoperanti in tutta la filiera della moda, in particolare nel settore tessile e calzaturiero, così come era stato previsto dal Contratto di Programma. A seguito del sopralluogo ...

Advertising

anteprima24 : ** Ex Impreco, la Regione consegna le aree al Consorzio Asi per assegnarle alle #Imprese ** - AppiaPolis : New post (EX IMPRECO, LA REGIONE CONSEGNA LE AREE AL CONSORZIO ASI PER ASSEGNARLE ALLE IMPRESE) has been published… -

Ultime Notizie dalla rete : Impreco Regione La Natività di Caravaggio, capolavoro rubato dai boss L'incontro con i ricettatori, fissato per la sera del 23 novembre, coincise con il grande terremoto che devastò la regione e dunque non avvenne mai. Il nucleo dei Carabinieri, creato proprio quell'...

Tragedia di Vermicino: si è spento 'l'Angelo di Alfredino Rampi', il tipografo sardo che sfiorò il miracolo Il presidente della Regione Sardegna: "L'eroe della porta accanto, nel quale si incarnò la speranza di tutta l'Italia' Anche il presidente della Regione sarda, Christian Solinas , ha tenuto a ...

Ex Impreco, Regione consegna aree al Consorzio Asi Caserta La Rampa L'incontro con i ricettatori, fissato per la sera del 23 novembre, coincise con il grande terremoto che devastò lae dunque non avvenne mai. Il nucleo dei Carabinieri, creato proprio quell'...Il presidente dellaSardegna: "L'eroe della porta accanto, nel quale si incarnò la speranza di tutta l'Italia' Anche il presidente dellasarda, Christian Solinas , ha tenuto a ...