Everton, tifosi intonano cori omofobi contro un giocatore del Chelsea (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un brutto episodio si è verificato in occasione del match Chelsea-Everton, terminato 1-1. In quel di Stamford Bridge, i tifosi ospiti hanno infatti intonato cori omofobi nei confronti di un calciatore avversario. Un gesto non nuovo alla tifoseria dei toffees, che già nel 2019 era stata criticata per un comportamento simile in occasione di un match casalingo sempre contro il Chelsea. Non è tardato ad arrivare il comunicato dell’Everton, che ha condannato l’accaduto, ribadendo come tale comportamento non rispecchi “i valori del club o della comunità di base. Promuoviamo e celebriamo la diversità e l’inclusione all’interno del nostro club, del nostro sport e della nostra comunità”. Non verrà avviata tuttavia un’indagine interna. IL SITO UFFICIALE ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un brutto episodio si è verificato in occasione del match, terminato 1-1. In quel di Stamford Bridge, iospiti hanno infatti intonatonei confronti di un calciatore avversario. Un gesto non nuovo alla tifoseria dei toffees, che già nel 2019 era stata criticata per un comportamento simile in occasione di un match casalingo sempreil. Non è tardato ad arrivare il comunicato dell’, che ha condannato l’accaduto, ribadendo come tale comportamento non rispecchi “i valori del club o della comunità di base. Promuoviamo e celebriamo la diversità e l’inclusione all’interno del nostro club, del nostro sport e della nostra comunità”. Non verrà avviata tuttavia un’indagine interna. IL SITO UFFICIALE ...

Advertising

infoitsport : Everton, cori omofobi dei tifosi: arriva la condanna dal club - CalcioPillole : Durante il match andato ieri sera tra #Chelsea ed #Everton, ci sono stati cori omofobi rivolti ai londinesi. A fin… - napolista : Premier League flagellata dal Covid, Leicester-Tottenham rinviata. Campionato a rischio Tre positivi nel Chelsea c… - ParliamoDiNews : Everton, la panchina di Benitez continua a traballare: i tifosi sognano il ritorno di Rooney #everton #panchina… - stevevicrn : @ilio_3 in realtà il coro di You'll Never Walk Alone, in quel caso era cantato dai tifosi dell’ Everton, la squadra… -