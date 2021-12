Evergrande | S&P dichiara “default selettivo” e ritira il rating

(Di venerdì 17 dicembre 2021)è stata ufficialmenteta insolvente da Standard & Poor’s dopo che il secondo sviluppatore immobiliare cinese ha mancato il pagamento di coupon all’inizio di dicembre. “Valutiamo chee il suo braccio finanziario offshore Tianji Holding non siano riusciti a effettuare i pagamenti di cedole su bond senior in dollari”, ha scritto S&P in L'articolo

&P "ritiene chee la sua divisione finanziaria offshore Tianji Holding non siano riusciti a effettuare i pagamenti di cedole su bond senior in dollari", sottolineando inoltre che "...&P Global ha tagliato il rating dia " selective default " per il mancato pagamento delle cedole entro la fine del periodo di grazia, dichiarando insolvente il colosso cinese che ha come ...Dal 1996, data in cui la vecchia "Hengda Group" diventa Evergrande, la società di Hui Ka Yan vede un ampliamento costante che la porta ben al di là della città di Guangzhou dov'è nata, rendendola la ...Il colosso immobiliare cinese ha mancato pagamento delle cedole entro la fine del periodo di grazia (a inizio dicembre, così l’agenzia di rating ha dichiarato «default selettivo» ...