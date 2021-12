Eventi nel weekend a Roma, cosa fare sabato 18 e domenica 19: mercatini, villaggi di Natale, concerti ed eventi in programma (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Natale si avvicina, manca una settimana e in attesa di spacchettare i regali o di trascorrere le feste (in sicurezza) in famiglia, cerchiamo di capire quali sono gli eventi in programma nel weekend di sabato 18 e domenica 19 dicembre nella Capitale. Tra mercatini, concerti e villaggi di Natale per i più piccoli, per due giornate all’insegna del divertimento. mercatini di Natale a Roma: cosa fare sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 I mercatini di Natale al Vintage Market chiudono la loro stagione questo weekend ed è, quindi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilsi avvicina, manca una settimana e in attesa di spacchettare i regali o di trascorrere le feste (in sicurezza) in famiglia, cerchiamo di capire quali sono gliinneldi18 e19 dicembre nella Capitale. Tradiper i più piccoli, per due giornate all’insegna del divertimento.di18 e19 dicembre 2021 Idial Vintage Market chiudono la loro stagione questoed è, quindi, ...

Advertising

CorriereCitta : Eventi nel weekend a Roma, cosa fare sabato 18 e domenica 19: mercatini, villaggi di Natale, concerti ed eventi in … - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CalaminiciM: Prof. Locatelli, proporre il tampone per i grandi eventi anche per i vaccinati, quando nel quotidiano la gente va stipata… - profarchitetto : #concorsi A4I Prize, nuovi prodotti modulari e innovativi per gli allestimenti di eventi - Area Four Industries lan… - checco_mod : RT @BarillariDav: 32.649 decessi 3.003.296 danneggiati nel database europeo degli eventi avversi. I giovani sani i più colpiti.… - bcbnyc1 : RT @comunevenezia: ??#Cultura #Musica ?? Nel fine settimana la musica per balletto di Cajkovskij al @teatrolafenice Eventi musicali e flas… -