Eventi a Napoli 18-19 dicembre: Natale ad Edenlandia e alla Mostra d’Oltremare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Eventi di sabato 18 e domenica 19 dicembre a Napoli: appuntamenti natalizi ad Edenlandia e alla Mostra d’Oltremare (oltre al concerto di Natale al San Carlo e varie produzioni teatrali). Il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 dicembre sarà pieno di Eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di Leggi su 2anews (Di venerdì 17 dicembre 2021)di sabato 18 e domenica 19: appuntamenti natalizi ad(oltre al concerto dial San Carlo e varie produzioni teatrali). Il fine settimana di sabato 18 e domenica 19sarà pieno di(ovviamente con il rispetto di tutte le misure di

Advertising

andreascan76 : Covid in Campania, nuovo stop al turismo: da Capri alla Costiera, niente eventi e tante disdette - Testament73 : RT @mpakille: @pizzadifango Posso dire che qs situazione non mi fa affatto piacere ? Si può dire che qualcosa non va ? Si può dire che ques… - drsmoda : RT @mpakille: @pizzadifango Posso dire che qs situazione non mi fa affatto piacere ? Si può dire che qualcosa non va ? Si può dire che ques… - LaTorre1905 : Fino al 3 gennaio 'L’#Arte come nutrimento delle passioni dell’animo' per ulteriori info clicca qui… - Toniapatty : RT @mpakille: @pizzadifango Posso dire che qs situazione non mi fa affatto piacere ? Si può dire che qualcosa non va ? Si può dire che ques… -