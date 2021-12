Eva Grimaldi, con Gabriel Garko è stato tutto finto? «Mai sesso, ma abbiamo pensato al matrimonio» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Eva Grimaldi e Gabriel Garko sono stati una delle coppie più discusse del mondo dello spettacolo: i due attori – seguiti dall’agenzia Ares Film – hanno finto a lungo di stare insieme per un tornaconto professionale. Nonostante questo, comunque, hanno mantenuto un ottimo rapporto di amicizia e ancora oggi si stimano e si frequentano da... Leggi su donnapop (Di venerdì 17 dicembre 2021) Evasono stati una delle coppie più discusse del mondo dello spettacolo: i due attori – seguiti dall’agenzia Ares Film – hannoa lungo di stare insieme per un tornaconto professionale. Nonostante questo, comunque, hanno mantenuto un ottimo rapporto di amicizia e ancora oggi si stimano e si frequentano da...

