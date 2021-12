Esclusivo TPI – Rai: l’Ad Carlo Fuortes e la presidente Marinella Soldi positivi al Covid (Di venerdì 17 dicembre 2021) La presidente della Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes sono positivi al Covid. Lo apprende TPI da fonti di viale Mazzini. Avvertiti sintomi lievi, entrambi sono stati sottoposti al tampone, che ha dato esito positivo. Nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali, il Nucleo gestione Covid aziendale è stato informato e sta ora provvedendo al tracciamento dei possibili contatti da sottoporre a percorso di tutela sanitaria, da condividere con la Asl competente, e dei locali interessati su cui intervenire. Leggi su tpi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladella Raie l’Amministratore Delegatosonoal. Lo apprende TPI da fonti di viale Mazzini. Avvertiti sintomi lievi, entrambi sono stati sottoposti al tampone, che ha dato esito positivo. Nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali, il Nucleo gestioneaziendale è stato informato e sta ora provvedendo al tracciamento dei possibili contatti da sottoporre a percorso di tutela sanitaria, da condividere con la Asl competente, e dei locali interessati su cui intervenire.

